La conductora de televisión y abogada, Lady Guillén fue eliminada del reality de baile ‘reinas del show’ este último sábado. Ella se enfrentó a la actriz, Melissa Paredes, pese a su esfuerzo y un 10 de calificación no pudo quedarse para luchar por la corona.

La abogada tuvo como refuerzo al co-conductor de ‘América hoy’, Edson Dávila con quien bailó ‘Tabaco y ron’, la presentación tuvo un alto puntaje, pero aun así perdió. Por eso, la abogada culpó a Edson por salar su baile.

“¿Me saló? Después de lo que ha pasado lo estoy pensando. Me saló Edson, creo que la próxima vez ya no le voy a contestar la llamada, por algo no quería contestar la llamada, me salo todo”, señaló entre risas, Lady Guillén a la prensa tras ser eliminada.

Además, aseguró estar agradecida con Gisela Valcárcel y la producción del programa por la oportunidad que le dieron de lucir sus cualidades artísticas en el escenario.

“El haber tenido un momento para mí bonito, el haber estado durante cuatro galas ha sido un privilegio, fue un lujo haber estado en el escenario. También el haber despedido de mi vida un pasado que todavía no me atrevía a enfrentar. Estoy feliz contenta de haber asumido este reto y agradecida por la oportunidad”, dijo la conductora de TV.

“La verdad de todo lo que ha pasado el día de hoy ha sido nuevo. Estoy agradecida y siempre estaré agradecida con las cosas regulares, buenas o malas porque de todo se aprende. Aquí aprendí a conocer nueve chicas cada una con su historia, con eso me quedo. Estoy feliz porque hice amigas. Me hubiera gustado quedarme, pero esta es una competencia y las competencias son así”, agregó.

