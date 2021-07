¡Fuerte y claro! René Gastelumendi decidió romper su silencio y se pronunció sobre su reciente salida de América Televisión, luego que los directivos del canal y de Cuarto Poder decidieran apoyar abiertamente a Keiko Fujimori.

“Aun a una persona como yo, que se considera centrista, ni de derecha ni de izquierda, que procura escuchar todas las posiciones, a menos, eso sí, que estas colisionen con la anticorrupción, con los derechos humanos, los derechos de las minorías o el racismo, frente a los cuales uno no puede ni debe ser neutral”, comenzó diciendo en su columna.

“Los procesos electorales polarizan, no son una ‘fiesta democrática’, son una tortura porque diversos intereses se interponen, en mi caso, con el oficio periodístico y su esencia pluralista no en opinión, sino, por lo menos, en espacios concedidos, en equidad. Este último en particular ha polarizado nuestra sociedad a niveles de cataclismo”, agregó el conductor.

En ese sentido, el reconocido periodista mencionó que estas Elecciones 2021 han evidenciado al peruano olvidado desde el pasado. Asimismo, reveló que él votó en nulo porque no estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos.

“Nunca antes me habían considerado un ‘traidor de clase’ por el solo hecho de anunciar un voto nulo y vigilante para cualquiera de los dos, nunca antes mi entorno cercano más favorecido me había exigido que deje el periodismo en un segundo plano y que me la juegue en cuerpo y alma por Keiko”, expresó.

“Mi ‘tribu’ quería que ponga el periodismo solo al servicio de uno de los lados. Lo siento, pero no pude, ni quise hacerlo. Lo que me pedían era, justamente, darle toda la razón a Castillo en la denuncia que simboliza su candidatura, a pesar de sus deplorables recetas. Dormir en paz no tiene precio”, finalizó.

