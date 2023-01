Fuertes declaraciones. Johanna San Miguel aprovechó la última edición de “Esto es Guerra” para soltar algunos comentario sobre su compañero de conducción, Renzo Schuller, con quien se sabe ha tenido bastantes peleas EN VIVO.

Y es que todo se dio cuando el presentador bromeó con el vestido que se encontraba utilizando la conductora del reality de competencia. “Te presento a naranjito”, le expresó al periodista que venía a entrevistar a ambas figuras de la televisión peruana.

“¡Qué malo! Me trata mal porque es una mala persona. (En mi caso) tal cual me ves, es lo que hay, en cambio, él se vende como buena gente, como una buena persona”, respondió San Miguel.

En ese momento, Renzo no dudó en responderle fuerte y claro a Johanna. “A ver un ratito, yo soy una buena persona, de ahí a que me caigas bien o mal, es otra cosa. Yo soy honesto, soy sincero y directo. Tú me dices amigo, pero tampoco es así, somos compañeros de trabajo”, puntualizó el examigo de Gian Piero Díaz.

TE PUEDE INTERESAR