Renzo Schuller fue internado de emergencia en una cínica local, según dio a conocer esta mañana su compañera de conducción Ethel Pozo. “Él venía mal desde la semana pasada, pero aún así seguía trabajando”, explicó la hija de Gisela Valcárcel al inicio del programa ‘América HOY’.

¿Qué le pasó? Schuller compartió un video de él desde la camilla de la clínica y explicó las razones de su internamiento en la clínica.

“Quería comentarles para que no se preocupen ni piensen cosas que no son. Me tienen que operar hoy por una hernia que me ha salido en la espalda. Lo quise tratar con terapia física, pero ha crecido demasiado. Ya venía con los dolores hace tiempo y está comprometiendo mucho el nervio. No podía mover ni el pie ni la pierna”, comentó en un video.

De otro lado, la esposa del actor Ali Morales Moebius, escribió 'GRACIAS’ en una historia de Instagram, sin dar más información sobre lo que ocurrió a Schuller.

RENZO SCHULLER REAPARECE - ojo

