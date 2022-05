Renzo Schuller sorprendió a todo el público televidente al ser presentado como el nuevo conductor de “Esto es Guerra”, quien estará defendiendo a ‘Los Combatientes’ por lo que resta del año, tras la salida de María Pía Copello.

Y es que el presentador explicó para las cámaras de “América Espectáculos” las razones que le habrían llevado a tomar la decisión de estar en el programa en este aniversario.

“Yo la verdad me tomé más de un año sabático porque quería hacer otras cosas, pero cuando me llamaron por los diez años, si me pareció importante estar en esta etapa para ver qué pasa. Extrañaba esta energía que se vive en los programas de este tipo. Además, me la tenía jurada con la ‘Chata’, también hacer algo con respecto a conducción”, comenzó diciendo.

Por otro lado, el también actor señaló que le va a llevar un tiempo poder acostumbrarse a la dinámica que llevan en el reality de competencia.

“Estoy aclimatándome un poco también a la dinámica de acá, hace tiempo que no estaba en un reality de competencia y también tengo que estar leyendo un poco. Estoy en una casa que no es la mía. Estoy conociendo un poquito, pero ya la agarré”, finalizó diciendo Schuller.

Renzo Schuller es el nuevo conductor de EEG

