El exchico reality Renzo Spraggon reveló que se encuentra internado en la Villa Panamericana desde hace un mes debido a que se contagió de COVID-19.

El modelo argentino contó que se encuentra pasando por un difícil momento por su estado de salud, ya que todavía no recibe el alta de los médicos:

“Después de estar un mes en cama, sigo internado con esta maldita incertidumbre de no saber qué puede pasar con mi vida”, dijo Renzo Spraggon al diario Trome.

“Mi único temor es que tenga que dejar a las personas que me quieren y realmente me necesitan, pero eso no pasará. Estoy con oxígeno desde hace un mes. Estuve a un paso de ingresar a cuidados intensivos”, comentó.

De acuerdo a la expareja de Marina Mora, llevaba una vida sana y no tomaba alcohol ni fumaba:

“Recién hace dos días que pude agarrar mi celular, hice una publicación porque la gente me escribía preocupada, estuve desaparecido de redes y tengo miedo aún por lo que pueda pasar. Me dio coronavirus, a pesar de que me creía una persona sana, no fumaba ni tomaba alcohol ni nada. Llevaba una vida tranquila en todo sentido, pero cuanto te toca, te toca”.

