Los nuevos mejores amigos de la farándula peruana, son los hermanos Palao, Flavia Laos, Alejandra Baigorria y Fabio Agostini, quienes decidieron pasar las vacaciones de verano juntos en Brasil, donde la enamorada de Austin no pudo salvarse de las bromas del español.

El video subido por Flavia Laos, permitió a miles de fans de la joven cantante, ver cómo Fabio Agostini la cargó de las rodillas para luego aventarla a la playa, sin embargo, un detalle más, fue el que llamó la atención de los cibernautas.

“Me da risa porque cuando él la levanta trata de no agarrarla con la mano para que no haya confusiones o piensen mal, es buen amigo”, fue el tipo de comentarios que resaltaron que el popular ‘Galáctico’, fue cuidadoso con Flavia Laos, al intentar no tocarle el trasero mientras la cargaba, en clara señal de respeto a ella y a su amigo, Austin Palao.

TE PUEDE INTERESAR