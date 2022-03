Giuliana Rengifo llegó a “América Hoy” para participar de algunos juegos con las presentadoras del programa; sin embargo, no imaginó perder en su primera competencia. Como castigo, la cantante tenía que llamar a su expareja, por lo que las presentadoras empezaron a decir “que llame al tenor”.

El castigo se decidía tras lanzar un dardo a globos en una pared. Giuliana Rengifo reventó el globo que contenía un papelito que decía: “Llamar por teléfono a...”, lo que dejó en duda a la cantante por no decir a la expareja.

Sin embargo, fue Brunella Horna quien mostró la chuleta del programa que decía: “Llamar al tenor”. “Tu llama, si a alguien le incomoda, no importa”, añadió la joven presentadora de “América Hoy”.

Si bien Giuliana Rengifo aseguró que no tendría problemas en llamar a su expareja, las conductoras decidieron que cambie de castigo. De esta manera, la cumbiambera no tuvo que llamar a su ex.

“¿Es en serio? No tengo ex”, empezó diciendo Giuliana Rengifo. “Pero de verdad tengo que hacerlo, ¿qué hago? mejor un jugo”, agregó la cantante, quien tuvo que tomar un jugo que contenía naranja, betarraga, ajos, rocoto, cebolla y ají charapita.

Como se sabe, en el reciente programa de “América Hoy” asistieron varios invitados: Christian Domínguez, Mario Irivarren, Giuliana Rengifo, Kate Candela y Mariela Zanetti.

