Ricardo Arjona, quien lanzó su nuevo material discográfico este 29 de mayo, contó un poco de su relación de amistad y admiración con Gabriel García Márquez desde su canal oficial de YouTube. El músico también reveló que vivió “solo a unas cuadras” de la casa del Nobel de Literatura 1982.

El sencillo “El amor que me tenía” sirvió para que el cantautor rinda un pequeño homenaje al escritor colombiano. “'Recostado en el sofá de mi Macondo, solo más que todos los Buendía’ es la frase que escogí para rendir tributo a Gabriel García Márquez", indicó Ricardo Arjona.

“Él siempre fue un ídolo muy grande para mí. Esta canción es inmensamente macondiana", agrega. Ricardo también confesó que “nunca tuvo el valor para ir a buscarlo a pesar de tenerlo tan cerca cuando vivía en México."

Arjona comentó que visitó Aracataca para conocer el pueblo que inspiró “Cien años de soledad” y que fue “profundamente marcado” por su aventura.

“Rigoberta Menchú, premio Nobel, de la paz me insistía y me decía ‘Mira, salvaje venite para acá que estoy con Gabito’. Yo siempre me inventaba algo ‘estoy en el estudio’, ‘no, porque estoy haciendo no sé qué cosa’. Yo no quería conocerlo porque era tal mi admiración que no quería tocarlo.”

El cantautor concluyó la historia diciendo que tiempo después Gabriel García Márquez le envió un libro con una dedicatoria que dice: “Para Ricardo Arjona, el de la voz. García Márquez."

