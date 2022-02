Tras ser blanco de críticas por ‘bromear’ con la agresión sexual que sufrió una niña en un bus, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar salieron al frente para disculparse por los desafortunados comentarios que emitieron en su programa de YouTube “Complétala”.

A través de un clip que compartieron en redes sociales, el conocido presentador del espacio “Hablando huevadas” y su compañera admitieron que se equivocaron y precisaron que están en contra de la violencia, en cualquiera de sus formas.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de ‘Complétala’ y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, indicó inicialmente Mendoza.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Cuídense y nos vemos pronto”, finalizó.

Ricardo Mendoza fue el que pronunció la mayor parte del discurso que dirigieron sus seguidores, mientras que Norka Gaspar solo intervino unos cuantos segundos al final para decir: “Muchas gracias amigos y mil disculpas nuevamente”.

Recordemos que la polémica se inició luego que Norka Gaspar contó en el programa “Complétala” que ella fue testigo de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un bus transporte público y Ricardo Mendoza, lejos de indignarse por este testimonio, no tuvo mejor idea que ‘bromear” al respecto.

Sus desatinadas declaraciones sobre un tema tan sensible, provocaron que las exministras Ana Jara y Rosario Sasieta se pronunciaron al respecto y exhortaran a la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomar cartas en el asunto.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

VIDEO RECOMENDADO