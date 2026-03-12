El artista venezolano cuenta los días para su llegada a Perú, el 30 de mayo en Costa 21, ya que su gira ‘EL ÚLTIMO REGRESO TOUR’ fue un rotundo éxito en otros países con un contundente Sold Out. La expectativa por su llegada ha alcanzado niveles críticos, confirmándose que ya se encuentran disponibles las últimas entradas a través de la plataforma Teleticket.

Ante la velocidad con la que los seguidores locales han respondido a la convocatoria, el propio Ricardo Montaner no ocultó su emoción y envió un caluroso saludo a los peruanos, celebrando la gran acogida que su show está teniendo en el país.

“Querida gente de Lima, me acaban de decir que quedan los últimos boletos para la función del 30 de mayo. Los espero para ese lleno total que vamos a tener. ¡Nos vemos en Lima!”, dijo en su cálido saludo.

El espectáculo que aterrizará en la capital supera las dos horas de duración y destaca por una producción visual de última generación. El repertorio es un viaje emocional que transita desde himnos imbatibles como “Castillo Azul” y “La Cima Del Cielo”, hasta su más reciente material, “El Último Regreso”. El clímax de la velada llegará con las infaltables “Déjame llorar” y “Tan Enamorados”, piezas fundamentales del cancionero latinoamericano que garantizan una noche de conexión absoluta.

Con más de 25 álbumes de estudio y un Latin Grammy a la Excelencia Musical, Ricardo Montaner llega para demostrar por qué sigue siendo el arquitecto de las baladas que han definido a varias generaciones, reafirmando una vigencia que no conoce fronteras.