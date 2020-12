Ricardo Morán fue entrevistado por la periodista Milagros Leiva, a quien le reveló que estuvo a punto de convertirse en candidato para el Congreso de la República.

Y es que el productor de televisión comentó que cuando vivió de cerca la política se dio cuenta que no era lo suyo. “Yo pedí ir al parlamento, dije: ‘déjenme ir, sentarme, mirar’, y fue horroso, fue horrible. El nivel de discusión, griteríos, el poco entendimiento, todo me parecía mal armado, mal construido... Yo dije: ‘no mi amor, acá me voy a morir’”, comenzó contando.

“Un día hice este comentario acerca de mi posición atea y saltaron una serie de personas en la lista. Me dijeron: ‘ahora eres candidato, ahora tienes que hacer cosas para ser elegido, una vez que eres elegido ya puedes decir lo que tú quieres’”, agregó.

Asimismo, Ricardo señaló que su asesor político le aconsejó “mejorar” su campaña para acercarse más al pueblo. “A la salida, mi asesor me dijo: ‘Ricardo, tienes que ser un candidato más para todos, creo que hay que desmariconizar tu campaña’, y dije: ‘acá se acaba todo’”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR