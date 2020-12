La chica reality y la cantante estuvieron enfrentadas en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Por su parte, Ducelia le pidió a Milena que haga un plato peruano. “Tiene que ser el estilo peruano, no colombiano, sino que se regrese a su país”. Sin embargo, la ex de Edwin Sierra no se quedó callada y le respondió de la siguiente manera:“Ducelia está así porque no le piden matrimonio”. (Video: América TV)