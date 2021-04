Ricardo Morán se animó a contestar algunas interrogantes de sus seguidores mediante sus redes sociales. Y es que un usuario le consultó sobre si inesperado y reciente viaje a Estados Unidos fue para haberse vacunado contra el COVID-19.

El productor de “Yo Soy” negó totalmente esta afirmación y reveló por qué decidió no inmunizarse durante su estadía, a pesar de que existe una gran cantidad de turistas que aprovechan de algunos estados que vacunan personas residentes indocumentadas.

“No, no lo he hecho por varias razones, pero hay una de fondo que es bien importante. Las vacunas las da el Estado Norteamericano para los ciudadanos norteamericanos, o personas que residen o trabajan en los Estados Unidos, aunque no tengan documentación, que es el hueco que están aprovechando muchos extranjeros”, dijo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, Morán también comentó que consideraría un aprovechamiento de su parte si es que adquiera de alguna manera dicha vacuna. “Si yo aprovecho eso, estoy beneficiándome de unas vacunas compradas con una plata que yo no di”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR