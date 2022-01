El actor y productor Ricardo Morán volvió a arremeter contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), semanas después de anunciar que presentará una acción de amparo para que pueden inscribir a sus hijos, quienes nacieron producto de una gestación subrogada en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el exjurado de ‘Yo Soy’ se defendió de los constantes ataques que recibe en Twitter.

“Los bebés del útero de la subrogada NO SON SUS HIJOS, fueron concebidos en un laboratorio de mi esperma y un óvulo ANONIMO, cuyo origen no se puede saber. La que da a luz no tiene que ser la madre hoy en día. ¿Tanto cuesta entender?”; comentó en la red social.

Morán explicó que sus hijos Catalina y Emiliano, nacieron a partir un óvulo donado por una mujer anónima. Los embriones se crearon en laboratorio y se congelaron; y después los pusieron en el vientre de otra mujer, hace dos años y medio.

“Ambas renunciaron legalmente delante de un juez a cualquier derecho. El juez dictaminó sentencia dejándome la paternidad exclusiva a mi. No hay nada más que discutir (...) Padres son los que crían. Anónimos inubicables sin conocimiento ni interés de donde fueron a parar sus óvulos, no son padres. La gestante subrogada acepto después. Ella no es su madre. No hay”; agregó.

Sus hijos no pueden ser inscritos en Perú debido a que la ley no permite al padre hacerlo, solo a la madre.

“No sabia que rechazarían, porque la constitución me ampara. No imaginé que RENIEC iría en contra de la Constitución (del Perú). Sería más fácil largarme. Pero no me educaron así. Yo me compro el pleito”.

Los usuarios en Twitter increparon a Morán por no considerar a la donante del óvulo como la madre.

“¿La donante del ovulo? No sé porque le dices “madre”. No lo sé. Ella no quiere que se sepa. Dona óvulos todo el tiempo. No hay forma de ubicarla. Es una mujer que no quiere ser ubicada. Y que no sabe quién soy yo ni quienes son los niños que nacieron de sus óvulos”.

Ricardo Morán alista juicio contra Reniec

En diciembre del 2020, Ricardo Morán habló sobre la situación de sus hijos en el Perú. El productor de televisión reveló que RENIEC rechazó la posibilidad de que pueda inscribir a Emiliano y Catalina, debido a que solo tienen un padre.

“Catalina y Emiliano han visto vulnerados sus derechos en nombre a la nacionalidad, a la identidad, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a su protección judicial. Hemos peleado dos años y medio, hemos tratado de hacer todo lo que estaba en nuestras manos para que Reniec nos permita registrar a Emiliano y Catalina”, agregó Morán.

