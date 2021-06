El productor de televisión, Ricardo Morán, contó en su cuenta de Twitter no haber votado por ninguno de los dos candidatos a la presidencia de la República, Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Además, Ricardo Morán dijo aceptar la voluntad del pueblo y no hacer berrinche. Además reconoció que no le gustaba ninguno de los dos candidatos para gobernar el Perú.

“Yo no voté por nadie. Estaba fuera del Perú. No quiero que gobierne ninguno de los dos. Pero respeto la votación popular y apechugo sin pataletas. Al que ganara lo teníamos que fiscalizar al mango. Y eso haremos con Castillo (o Cerrón) que ganó. Aunque no nos guste”.

Además, previamente el productor de televisión, Ricardo Morán le pidió a Pedro Castillo deslindarse de Vladimir Cerrón.

“#CastilloDeslindaDeCerron Lo reclamamos”, escribió.

