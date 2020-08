Ricardo Morán estuvo como invitado especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde sorprendió a todo el público televidente al revelar que contrajo hace algunas semanas el COVID-19. Y es que el productor general de “Yo Soy” estuvo promocionando el podcast que estrenará esta noche donde contará sobre su experiencia con esta temida enfermedad.

Asimismo, muchos de sus seguidores habrían estado preguntándose cuál habría sido el motivo para que el líder de Rayo en la Botella esté tantos días ausente en sus redes sociales, cuando normalmente tiene la costumbre de subir bastantes fotos y videos junto a sus pequeños hijos.

“Muchas personas me han preguntado por qué en estas últimas semanas, estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho. Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, comenzó contando.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer casos a las indicaciones...”, agregó.

Ricardo Morán revela que tuvo COVID-19 - Ojo

