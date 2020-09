Además de exitoso productor y director teatral, muchos lo conocen por ser el estricto jurado de “Yo Soy”, programa de canto e imitación en Latina. Pero más allá de la polémica personalidad que muestra en televisión, Ricardo Morán no solo es un sincero y a veces algo ácido evaluador, también es un creador que siempre anda buscando propuestas novedosas para sus audiencias y -afirma- que la pandemia tampoco lo va a detener.

-Contaste en tu podcast tu experiencia con el Covid-19...

La pasé mal pero también soy un privilegiado, porque (la enfermedad) llegó a un punto y paró, y tuve acceso a la atención especializada que no ha tenido mucha gente.

-Lo más duro de cualquier enfermedad es la parte emocional.

Uno no sabe cuánto te puede golpear el tener que aislarte de tus hijos hasta que lo vives.

-¿Difícil verle el lado positivo a esta coyuntura?

Es muy triste verle el lado positivo a esta pandemia, pero ha permitido que mucha gente rompa la barrera digital: hay gente que nunca había pedido comida o un taxi por un aplicativo de celular o que nunca se había conectado a zoom para entretenerse o simplemente para teletrabajar.

-De verdad cuesta...

Creo que la crisis debemos verla como la ven en China, para ellos la palabra crisis es sinónimo de oportunidad.

-Y de la población peruana, ¿qué podemos decir?

No se le puede echar la culpa a la población cuando el sistema no está diseñado para que la población opere con facilidad. Si no se ha diseñado bien la estrategia contra la pandemia, tampoco le puedes echar la culpa a la gente que se reúne o se contagia.

-¿Qué le faltó hacer al Gobierno?

Nunca hubo rastreo de contactos (de los positivos), por eso no se le puede echar la culpa enteramente a la población de que el contagio haya llegado a los niveles que ha llegado.

-Hablemos de tu rubro...

Han aparecido un montón de iniciativas nuevas, en formatos nuevos, que necesitan de difusión y de explicación, porque ahora hay conciertos y obras de teatros virtuales.

-También hay mucha controversia al respecto.

Estamos descubriendo conjuntamente todos estos nuevos formatos, me imagino que habrá tropiezos y aprendizajes en el camino. Evidentemente hay controversia, hay gente que dirá: ‘yo prefiero ir al teatro y ver al actor ahí mismo’, y siempre habrá un lugar para eso, porque eventualmente volverá.

-¿Se puede lograr emocionar a través del streaming?

Yo creo que el artista y el comunicador pueden lograr emocionar a través de cualquier medio si se trabaja con rigor.

-En estas épocas se habla mucho de la solidaridad.

La solidaridad también parte del hecho de no bajar los brazos y encontrar los caminos para seguir creciendo, desarrollando, haciendo cosas; incluso en las condiciones más adversas, y eso es una manera de solidaridad.

-¿Qué hiciste en medio de la crisis?

Rayo en la botella lanzó iniciativas para sostener ‘Yo soy’, mi hermana (Mariana) y yo hemos hecho nuestro podcast ‘Moranmente incorrectos’ y ahora, a través de la alianza con Kandavu Management, vamos a poder hacer más cosas en medio de la crisis.

-Entonces nunca hay que bajar los brazos.

Nos permite tener y dar trabajo, y crear entretenimiento en un momento en el que la gente lo está necesitando mucho más que antes.

Los pequeños son su mayor motivación

17 de marzo de 1974 nació en Lima el conocido productor de televisión, actor y director teatral. Celebra la aparición de emprendimientos artísticos en las nuevas plataformas. “Yo Soy”, uno de los formatos más exitosos de la televisión y que produce Ricardo Morán a través de “Rayo en la botella”, lleva ocho años y 27 temporadas. Del programa han salido talentos de la imitación que han desarrollado carreras con gran suceso. Productor con sus pequeños Catalina y Emiliano.

