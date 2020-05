La hija de la recordada cantante Lucila Campos, Zoila García, decidió pronunciarse y negó tajantemente que Richard Swing haya comprado los derechos musicales de su madre, información que confirmó Beto Ortiz en el programa de Magaly Medina.

“Estoy bien mortificada con eso, cómo el señor Ortiz va a asegurar algo sin saber. ¿Cómo voy a vender los derechos de mi mamá? Yo soy heredera de eso, cobro las regalías y tengo documentos que lo prueban”, comentó el percusionista.

Asimismo, la artista señala que Cisneros nunca se aprovechó del delicado estado de salud de su mamá. “Él me ayudó para organizar un evento que realicé, pero jamás me ha comprado algo. Por más que haya pasado por situaciones difíciles, nunca lo habría hecho, no tienen por qué ensuciar la memoria de mi madre. He trabajado musicalmente con Richard porque soy músico y vivo de eso”, manifestó.

Beto Ortiz acusa a Richard Swing

Recordemos que hace unos días en el programa de la popular ‘Urraca’, el exconductor de “El Valor de la Verdad” aseguró que Richard Swing no tuvo reparos en engañar a los descendientes de Lucila Campos cuando ella se encontraba agonizando.

“Richard Swing compró los derechos de las canciones de Lucila Campos por 10 mil soles cuando ella estaba en su lecho de muerte”, reveló el periodista.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo hace confesión al tener por videollamada a Carlos Vives- DIARIO OJO