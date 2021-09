Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing estuvo en el set de “Amor y Fuego” y Gigi Mitre no desaprovechó la oportunidad para preguntarle si es verdad que Karem Roca, quien era la asistente del expresidente Martín Vizcarra, era más que eso.

En otras palabras, Gigi Mitre quiso saber si es que Martín Vizcarra le era infiel a su esposa con Karem Roca, obteniendo una respuesta de Richard Cisneros. Él contó lo que le dijo el exmandatario cuando le presentó a su mujer.

“Yo lo que puedo saber es que cuando hablé con Vizcarra y me presentó a su esposa, me dijo que era la mujer de su vida, a la que amaba”, contó Richard Swing.

Agregó desconocer si el exjefe de Estado y Karem Roca mantenían una relación sentimental. “Es que lo otro no (sé), yo no paraba a cada rato, no me consta, no sé si sí o si no”.

Agregó que si se confirma lo contrario, es decir que sí mantenían una relación sentimental, le sorprendería mucho. “Si es lo contrario me parecería raro porque ellos parecen tener una familia sólida, pero yo me he dado con tanta sorpresa”.

