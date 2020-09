Ricky Santos, el imitador en “Yo Soy” de Luis Miguel, vivió un duro momento al enterarse que su pequeña hija recién nacida nació con unas fuertes complicaciones por las que tuvo que ser operada de emergencia.

La pequeña estuvo conectada a un respirador mecánico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional del Niño durante varios días mientras programaban todo para su intervención quirúrgica.

Sin embargo, parece que el cantante y su pareja, la bailarina Lisset Martell, vuelven a ver la luz al final del túnel, pues su pequeña Ámbar fue dada de alta tras estar internada más de un mes en el nosocomio.

“Confirmado, mi hija está de alta ahora a elegir con qué ropa sacarte. Estamos contentos y emocionados porque por fin vamos a tener a nuestra Ambar, de verdad que en todo este rato he llorado, me he reído, estoy emocionado, he saltado en un pie”, mencionó el cantante emocionado a través de su cuenta de Instagram.

“Lo que si podemos decir es que estamos súper agradecidos por tanta oración, amor, porque siempre han estado pendientes y eso es muy importante. Vamos en camino a buscarla y obviamente la vamos a mostrar, a dar a conocer a nuestra hija para que todos ustedes vean como está”, finalizó.

Ricky Santos feliz por evolución de su bebé - Ojo

