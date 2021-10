El cantante Ricky Trevitazo se refirió a lo que viene viviendo Melissa Paredes tras el ampay con el bailarín Anthony Aranda y el fin de su relación con su aún esposo Rodrigo Cuba.

Trevitazo se solidarizó con Melissa Pares y pidió ser más empáticos con ella, pues solo se sabe una parte de la historia, es decir, la que ella contó frente a cámaras, en su programa “América Hoy”.

“Me he enterado de algunas y me apena lo que está pasando Melissa Paredes, pues solo conocemos una parte de la historia y todos la lapidan, como si nadie hubiese cometido un error en la vida. Debemos ponernos en los zapatos del otro y no ser tan desgraciados para arruinarle la vida”, dijo Trevitazo para El Trome.

El exSkándalo, quien mantiene 17 años de casado con su esposa Brenda Vargas, contó que la “buena comunicación” y la “lealtad” son las claves para mantener un matrimonio.

“Ella sabe que soy una persona muy leal y todo lo que hago es para sacar adelante a nuestra familia. Cuando nos casamos, el cura nos dijo ‘juntos en las buenas y malas’, y así ha sido siempre. Durante la pandemia me quedé sin ingresos, pero ella siguió en su chamba y salimos adelante. Yo me puse a vender de todo, empecé con las mascarillas, luego las donas y hacía hasta el delivery de mis hamburguesas”, acotó.

