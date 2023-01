Este sábado 28 de enero de 2023, la empresaria Alejandra Baigorria reveló que fue víctima de un robo en una de sus tiendas. A través de Instagram, difundió el video de las cámaras de seguridad que muestra a dos hombres robando varios jeans de su marca; al respecto, la ‘rubia de Gamarra’ ofreció una recompensa para encontrar a los delincuentes.

“Es lamentable la noticia que les voy a dar el día de hoy, es que ese es el problema de que en el Perú hayan dos bandos peleando por dos ideologías políticas extremas, fregando al Perú, fregando a los emprendedores, eso es lo que estamos logrando, extremas izquierdas, extremas derechas y nadie piensa en el emprendedor, nadie piensa en el trabajador, en lo que estamos sufriendo. Bueno, gracias a todo esto que estamos pasando, ¿quiénes están aprovechando? Estos dizque trabajadores, dueños de lo ajeno, ladrones aprovechando, levantándose el país en peso, aprovechándose que la policía está distraída por aquí y por allá en las marchas, y se están robando todo, asaltando a la gente, asaltando a las tiendas, pero cayeron en una tienda equivocada, en la mía, robaron mi tienda”, dijo Alejandra Baigorria.

“¿Por qué la tienda equivocada? Porque yo no me voy a quedar callada, porque los videos que yo tengo donde se te ve tu cara, tu cacharro, tu cara de ladrón, tu cara de flojo que en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando, vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá, en mis historias”, acotó.

La empresaria aseguró que no parará hasta descubrir quiénes son las personas que le robaron: “no voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives, y yo misma, así con mi brazo voy a ir a buscarte para que me devuelvas esos jeans que te robaste, porque esos jeans, atrás de esos jeans hay plata, hay inversión, hay sudor que a mí me costaron y no me lo dieron gratis, y tú no te lo vas a llevar gratis, eso te lo aseguro”.

En ese sentido, Alejandra Baigorria ofreció una recompensa para encontrar a estos sujetos: “Pido que las personas que lo reconozcan me escriban y van a tener una recompensa, su dirección, su nombre, cualquier información, y yo te voy a encontrar, vas a ver”.

“No me voy a dejar jamás!!! Porque en este país si alguien no hace nada todo seguirá igual”, escribió Alejandra Baigorria.

“Te juro que te voy a encontrar!!! Tú crees que yo voy a dejar que un hombre como tú que no trabaja y pretende venir a robarme descaradamente... Lo voy a dejar así... No hijito, aquí te voy a desenmascarar”, advirtió.

