Este 25 de enero de 2023, la empresaria Alejandra Baigorria reveló que fue operada del hombro. A través de Instagram Stories, la ‘rubia de Gamarra’ contó que está pasando por un doloroso proceso de recuperación.

“Yo por quí reportándome después de mi operación de ayer. Estoy con la cara como que súper hinchada, me imagino que es por los medicamentos, por la anestesia”, dijo Alejandra Baigorria en la mencionada red social.

Asimismo, Alejandra Baigorria contó que la recuperación ha sido muy incómoda y dolorosa: “estoy súper cansada, no he dormido nada en la noche, súper incómodo, es dolorosísimo, ya me habían dicho que lo del hombro era doloroso, pero no sabía que tanto”.

La pareja de Said Palao también reveló que no ha tenido apetito después de la operación: “Así que nada, aquí vamos, tratando de mejorar, de tener buen ánimo y sobre todo apetito que se me ha ido total, supongo que es por los medicamentos también”.

Pese al difícil momento, Alejandra Baigorria se mostró positiva: “Tratando de ponerle ganas y sonrisas a estos días dolorosos”.

Fuente: Instagram @alejandrabaigorria

TE PUEDE INTERESAR