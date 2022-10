Roberto Granda, vidente y examigo de Giuseppe Benignini , encaró al venezolano y le cobró los 1500 soles que supuestamente le debe. Y no solo eso: el esotérico reveló que la expareja de Micheille Soifer fue su “amigo cariñoso”.

“Que pena que me hayas olvidado, yo te di la mano cuando pasaste problemas, te regalé 1500 soles prestados que nunca me los diste. Hay una verdad que no puedes negar porque entre tú y yo hubo algo más que una verdad”, comenzó diciendo el vidente EN VIVO en ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo González y Gigi Mitre no podían creer lo que escuchaban, y antes que pudieran hacerle más preguntas a Granda, él disparó con todo:

“Cuando (Giuseppe Benignini) venía a mi casa se metía de frente a mi habitación, se desnudaba y me decía ‘la cena está servida’”.

“No puedo creer lo que está diciendo”, dijo sorprendido el popular ‘Peluchín’.

Giuseppe Benignini, desde Bolivia, estaba escuchando EN VIVO lo que decía su examigo. Sin embargo, en vez de negar la supuesta relación sentimental, solo atinó a decir que es mentira que le debe dinero.

“En su momento complicado, sí es verdad que me ayudó, pero tampoco exageres y digas que me diste 1500 soles, eso es mentira. Sí me diste la mano pero hasta allí nomás”, dijo el modelo.

Gigi quiso ir más allá y le preguntó al vidente Roberto Granda: “¿tú has sido pareja del Principito?. “Éramos amigos, pero no pareja, sí (amigos) cariñosos” , contestó él.

“[¿Fueron amantes? Has tenido intimidad con ‘el Principito’?] Obvio” , agregó el vidente.

Roberto Granda sobre Giuseppe Benignini

TE PUEDE INTERESAR