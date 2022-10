El vidente Roberto Granda soltó sus explosivas confesiones sobre Giuseppe Benignini , el pasado 27 de octubre en el programa ‘Amor y Fuego’. El esotérico reveló que tuvo intimidad con el exnovio de Micheille Soifer en su departamento y que fueron amigos cariñosos.

Y eso no fue todo. Ante los reclamos de Giuseppe Benignini, el vidente dijo que tenía pruebas de que las veces que el modelo venezolano ingresaba su departamento. Incluso contó que el popular ‘Principito’ estuvo con un maquillador famoso.

“Es verdad, yo tengo videos donde el ingresaba a mi departamento. Incluso un maquillador famoso me enfrentó a mi por celos, porque también decía que estaba con él. Es famoso que estuvo con él, y él me reclamó. Pero (Giuseppe) me dijo que con él no tenía nada que yo era su bebé” , declaró frente a Rodrigo y Gigi Mitre.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ le volvieron a preguntar a Giuseppe si eso era cierto, si en verdad fue amante o pareja de Granda.

“Esa persona que esta allí fue enviada por Micheille (Soifer) el día de ayer, porque ella me mando mensaje donde iba a salir un exnovio a hablar, a inventarse toda una película”, respondió la expareja de Micheille.

Rodrigo González se burló de que ‘El Principito’ estuvo involucrado, presuntamente, con maquilladores, videntes y faranduleras: “Es omnívoro, come de todo”

Giuseppe Benignini y vidente Roberto Granda

