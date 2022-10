Giuseppe Benignini vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras ser acusado por un empresario de no pagarle una deuda de 2 mil dólares por la venta de su pizzería. Como se sabe, el exnovio de Micheille Soifer abandonó el Perú y se instaló a inicios de este año en Santa Cruz, Bolivia.

El programa ‘Amor y Fuego’ se contactó con el empresario colombiano Jorge Vanegas, quien reveló que el ‘Principito’ no le quiere pagar su deuda y, además, lo amenazó con un cuchillo cuando fue a cobrarle.

“Tuvo el descaro de que cuando fui a cobrarle, la última vez, de sacarme un cuchillo y colocar mi imagen cuando lo enfrenté ”, contó el negociante y mostró el video de la amenaza.

“Tengo negocios de pizzerías y puse en venta un local. Puse un aviso en Facebook y me contactó Giuseppe, era por un monto de 3 mil dólares, me dijo que no tenía, que era una persona sola, con ganas de emprender, que necesitaba hacer cosas”, indicó. Vanegas reveló que el ‘Principito’ solo le pagó 1 mil dólares y quedo en pagarle el resto después.

Al no tener respuesta, el negociante salió en un programa de televisión en Bolivia para denunciar al venezolano.

Como se recuerda, Micheille Soifer terminó su relación con el Benignini a fines del 2020

Giusepe Benignini se fue del Perú sin pagar

En el 2021, Esther Cano denunció que Giuseppe se fue del Perú debiéndole más de 7 mil soles, por el local de hamburguesas que le alquilaba. “Nada, ni un sol pagó, yo por no tener problemas con un venezolano, te lo juro prefiero nada, incluso él dijo que se habían quedado unas cosas en el ocal, todo eso es mentira. Era cuatro meses, a 1800 soles por mes, pero yo no quiero saber nada”, comentó.

Otro de los afectados fue Renzo Centeno, quien le prestó 8 mil soles al ex de Michelle Soifer. “No, no pagó nada, está perdido. Yo ya di por perdido el dinero, es un estafador”.

