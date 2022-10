Desde Bolivia, Giuseppe Benignini volvió a disparar contra su expareja Micheille Soifer. Este martes 25 de octubre el modelo se enlazó con el programa ‘Amor y Fuego’ y reveló varias infidencias sobre su relación con la interprete de la ‘Nena’ y ‘Modo perreo’.

En diálogo con Rodrigo González y Gigi Mitre, el venezolano contó un episodio de violencia que vivió con Michi. Según ‘El Principito’, Soifer intento ahorcarlo tras una fuerte discusión.

¿Qué dijo Giuseppe Benignini sobre Micheille Soifer?

“Un día fuimos de viaje, no recuerdo si fue a Trujillo o a Chiclayo, fue en un evento que ella tenía. Fuimos todos, te lo juro que fue tal cual y Chris (Soifer) o Kimberly se peleó con su novio y Micheille estaba medio molesta y me intento ahorcar por una discusión que tuvimos, yo me salí de la habitación y ella me correteó como si estuviera endemoniada. Me escondí en las escaleras y ella salió como loca a buscarme”, reveló el modelo.

“Nosotros estuvimos discutiendo y ella me agarró por el cuello, ni siquiera se había operado, tenía más fuerzas, estaba más gordita. Me agarró por el cuello y no me dejaba salir (...) Todo el mundo sabe como es Micheille, su carácter y cómo es ella” , agregó, lo que generó las risas de ‘Peluchín’ y su dupla.

