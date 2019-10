Roberto Martínez recordó su mediático matrimonio con Gisela Valcárcel y contó su mayor arrepentimiento durante esta relación.

En entrevista con “Estás en todas”, el exfutbolista contó que la conductora significa una parte importante de su vida.

“Significa una parte importante de mi vida, una parte muy importante. Dejé de jugar fútbol en la U por... no por ella, fue una decisión tomada porque creo que era lo mejor en ese momento”, dijo Roberto Martínez.

En ese sentido, el exjugador de Universitario reveló cuál es su mayor arrepentimiento: “Y sí me arrepiento de que teniendo todo para triunfar en nuestro matrimonio, no lo hicimos. Y sí creo que fue un error y yo se lo he dicho públicamente, creo que ella lo comparte, fue un error que nos casamos Gisela, Roberto y la gente, o sea, nos casamos con público", explicó.

Además, Roberto Martínez lamentó que la exposición pública afectó su matrimonio con Gisela Valcárcel. “Teníamos que estar sonrientes ante toda situación y siempre mostrando algo que a veces no era, como cualquier pareja que tiene problemas. Eso influyó muchísimo”, aseguró.