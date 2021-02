Alan Castillo, más conocido como “Robotín” contó hace unas semanas cómo la pandemia de coronavirus (COVID-19) afectó su economía y a su familia. Es así que este lunes se presentó en el programa “Andrea” pues tenía la sospecha que uno de sus hijos, el menor, no era suyo.

El artista contó que sus sospechas iniciaron al no tener “vida de pareja” con la mamá de los menores, Jazmín Rojas, y las fechas de concepción y nacimiento no coincidían. Él contó en el programa que jamás estuvo enamorado de Jazmín, pero seguían juntos por la familia.

“Siempre he fingido y no es así. Quizás con los años todo se iba cambiando. Hubieron muchas mentiras y eso quizás empeoró todo, pero yo seguí y seguí”, contó.

“Hace poco descubrí algo que me ha hecho desconfiar de la paternidad de mis hijitas. Yo amo demasiado a mis hijas y yo quisiera que mis hijitas sean mías y que salga positivo”, añadió.

“Robotín” y las pruebas de ADN

Jazmín, la pareja de “Robotín”, contó que tenía sospechas de su último hijo, pero sí tenía la seguridad que las dos mayores eran hijas del artista. “Tengo dudas del último hijo. Tengo duda, quizá sea por la presión”, relató la joven.

Tras las pruebas de ADN, Castillo confirmó que sí es padre de su primera hija. Sin embargo, la segunda hija no es de él. Es ahí donde el cómico no aguantó las lágrimas. “No por favor no. Mala eres, ¿por qué me hiciste esto?”, dijo Castillo reclamando a Rojas.

"Robotín" se somete a prueba de paternidad

“Me mentiste, me dijiste que dudabas del último, pero que no dudabas de tu segunda hija. ¿Qué pasó? ¿Tienes la idea del dolor que has provocado en este momento?”, reclamó a su pareja.

En la tercera prueba de ADN descubrió que su último hijo tampoco era de él. “Nunca fui malo contigo. Cómo me pudiste engañar así. Tú sabes que yo amo a mis hijas. Siempre te fui sincero. Me arruinaste la vida Jazmín”, sentenció.

Tercera prueba de ADN de "Robotín"

Por el momento, Llosa señaló que “Robotín” recibirá la toda ayuda psicológica que necesita, mientras que Rojas deberá afrontar problemas legales.

