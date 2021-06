Alan Castillo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Robotín’, decidió declarar en exclusiva para las cámaras de Magaly Medina, donde explicó los motivos por los que le quitó el apellido a sus hijas.

“Fue una decisión difícil. Eso no me va a quitar el amor por ella, por ellas todo. Me asesoré, he escuchado muchos consejos. Ellas necesitan una identidad. Hay un responsable, que crezcan con la verdad”, comenzó diciendo el personaje.

En ese sentido, ‘Robotín’ aseguró que no quiere que un juez le obligue a darles dinero a sus pequeñas, sino que a él le nazca eso. “Yo quiero mi paz”, aseguró.

Por otra parte, comentó que su expareja sí lo deja ver a sus hijas, pese a todo el escándalo que se desató hace algunos meses. “Ella sí me deja verlas. No me las niega. Sabe que las quiero un montón y me haría un daño. El amor de mis hijas no ha cambiado. Ya cuando crezcan se darán cuenta y sacarán sus conclusiones”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR