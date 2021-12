Karelys Molina, más conocida como ‘Robotina’, confesó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que sigue enamorada de Alan Castillo ‘Robotín’. La venezolana de 23 años se enfrentó cara a cara al artista peruano en el set de ATV, el ultimo lunes 6 de diciembre.

“¿Tú sientes que esta relación es lo que tú quieres? ¿Estás enamorada de Robotin?”, preguntó Magaly Medina. La joven extranjera aceptó que aún lo ama y rompió en llanto en pleno programa EN VIVO.

Robotín confirmó que ya sacó toda su ropa y pertenencias del cuarto que alquilaban, donde vivían juntos. Alan Castillo dijo que tenía ganas de conversar con ella, pero no la encontró en el domicilio.

“No me ha sido infiel, no tengo pruebas de ellos. Me falló al no contarme, el haber ido a ese lugar mientras yo estaba trabajando”; comentó Robotín.

¿Por qué terminaron Robotin y Robotina?

Robotina confesó que ambos se revisaban el celular para ver si ocultaban algo. Además, que Robotin se incomodaba cuando ella vestía ropas pequeñas y se ponía celoso.

“Yo desconfío también porque una vez encontré conversaciones con sus amigas, Robotin es muy coqueto”, comentó Karelys.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que ella salió a una discoteca sin avisarle a Robotín. “Son muchas cosas de desconfianza, yo ya no quiero vivir una relación tóxica”.

