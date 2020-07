La voleibolista Rocío Miranda dejó la cuarentena por el coronavirus o Covid-19 y decidió salir de su casa, tomándose una foto en la vereda de un parque. Una vez compartida la instantánea fue comentada por sus seguidores.

Uno de ellos le preguntó por su mascarilla, pues en la foto aparece sin la misma y está en la calle. Esto al aparecer llamó la atención de este joven por Instagram.

Rocío Miranda no se quedó callada y le respondió, asegurando de que para tomarse una foto en la calle no es necesario usar mascarilla. Agregó que sí cargaba con ella, pero no se la había puesto.

“Guardada en el bolsillo de mi casaca , ¿acaso para tomarme una foto sola también es obligatorio el uso de la mascarillas?”, respondió la deportista.

Leía su respuesta, Rocío Miranda recibió una avalancha de críticas de usuarios que le indicaron que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.

