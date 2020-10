En “Amor y Fuego”, Rodney Pío desmintió a Shirley Arica al asegurar que ella misma le dijo Jean Deza no le había roto la cabeza como había asegurado en el programa “Magaly TV La Firme”.

Rodney Pío contó que la propia Shirley Arica le dijo que le había mentido luego de denunciarlo por maltrato psicológico.

“Sobre Jean Deza discutiendo le dije: oye tú me denuncias por maltrato psicológico y a ese pata que te ha roto la cabeza y lo has dicho en Magaly no lo denuncias. Me dijo: no, él no me ha roto la cabeza, te mentí”, contó Rodney Pío, sorprendiendo a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gigi Mitre dijo: “Pero eso dijo en Magaly”, a lo que Rodney Pío respondió: “Para que veas lo cínica que es, lo mentirosa que es esa mujer”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Familia de Gianluca Lapadula en Chorrillos celebra su convocatoria

Familia de Gianluca Lapadula en Chorrillos celebra su convocatoria TROME (Video: Canal N)

TE PUEDE INTERESAR