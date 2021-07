La modelo Shirley Arica se pronunció sobre el padre de su hija, Rodney Pío Dean, luego que él contó que se fue a vivir al extranjero.

A través de Instagram, un usuario le preguntó si Rodney Pío Dean ya le estaba enviando dinero: “Pío ahora que está en el extranjero y parece que le va muy bien... te pasa la pensión de Skylar?”.

La ‘chica realidad’ no se guardó nada y destruyó a su expareja: “Jajajajajajajajaja si no lo hizo acá, imagínate desde allá... Ni siquiera llamó para despedirse, él se la pierde”.

Meses atrás, Shirley Arica denunció que Rodney Pío Dean no le enviaba el dinero de la pensión de alimentos de su hija. Por esta razón, Rodney Pío corría el riesgo de ir a prisión.

“Lamentablemente es tan escasa de cerebro que ella no piensa en ello y no sabe lo que perjudica a nuestra propia hija (...) No me deja verla, yo debó, sí, obviamente no le estoy pasando lo de antes, yo lo he dicho, pero tampoco es que le deba esa cantidad de plata”, dijo el primo del ‘Loco’ Vargas al respecto.

Foto: Instagram Shirley Arica

