No dará su brazo a torcer. Rodrigo Cuba habló fuerte y claro frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme”, donde se refirió a la nueva petición que realizó Melissa Paredes sobre la tenencia compartida de su menor hija.

“En el momento que firmamos la conciliación, cada uno asesorado por sus abogados especialistas en familia, se tomó la decisión pensando en le bienestar de la bebé y cómo podemos distribuir, según nuestros trabajos, el tiempo con nuestra menor hija. Todo el mundo sabe que el futbolista sabe los fines de semana (...) Ella dice en su propuesta que quiere poner una clausula que ya existe”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el futbolista se mostró bastante indignado con las nuevas peticiones de su exesposa, pues asegura que el acuerdo que ellos firmaron en noviembre del año pasado perdería todo tipo de equidad.

“Cuando llego al centro de conciliación, me doy con la sorpresa que la intención que tenía era que ella tenga los cinco días de escolaridad y yo solo dos. Pretende una tenencia monoparental y pretende que yo tenga los fines de semana, cuando se me imposibilita. Perdería completamente la equidad y encima nos citan con una propuesta y nos dicen otra”, expresó.

En ese instante, Magaly le consulta al jugador del Sport Boys si pensaba que Melissa estaría iniciando nuevamente este tema legal para pedir un tipo de manutención. “La verdad creo que, como mi abogada me dice, ese podría ser el trasfondo del pedido, no me he empapado mucho del tema, no lo tengo muy claro. Ella pretende desconocer al acuerdo que tenemos y hemos venido sosteniendo muy bien. Me parece injusto”, agregó.

