“Amor y Fuego” llegó hasta el jirón de la Unión y una señorita, enamorada de Rodrigo “El Gato” Cuba, decidió declararle su amor y cuestionar la posibilidad de que perdone a Melissa Paredes.

Lo primero que hizo, fue arremeter contra el programa de Gisela Valcárcel, “El Gran Show”, donde Melissa Paredes conoció al bailarín Anthony Aranda, con quien fue ampayado. “Es el Gran Colchón y tú lo sabes bebé”.

Seguidamente, le pidió a Rodrigo González no perdonarle a Melissa Paredes. “Yo más bien no sé por qué el Gatito le va perdonar a Melissa si acá puede tener cosas mejores (...) Qué no le hago al gato, me lo como completo, no le va quedar ninguna vida”.

Sobre qué le gusta al ‘Gato’ Cuba, acotó: “De tamañito está muy chiquito, aunque en la cama no se ve eso. De ahí le hago todo. Si el Gato quiere mi número, denle”.

Al igual que ella, muchas personas en jirón de la Unión le dieron su apoyo a Rodrigo Cuba y le pidieron no perdonar a Melissa Paredes y seguir para adelante.

TE PUEDE INTERESAR