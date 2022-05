El programa “Amor y fuego” mostró un adelanto de lo que presentarán en su programa este lunes 29 de mayo de 2022. En el video se anuncia el chat inédito que Rodrigo Cuba tuvo con Melissa Paredes el día de la infidelidad.

Aunque inicialmente, el programa mostró un avance de una entrevista que le hicieron al ‘Gato’ en plena calle. “¿Melissa quería tener otro hijo contigo, Rodrigo?”, le preguntaron, y él asintió.

Asimismo, se escucha a Rodrigo Cuba explicando que Melissa Paredes sí le habría advertido que quería conciliar otra vez, pero le había dado una información diferente: “No, no, claro que la propuesta que me hizo llegar en la citación es totalmente distinta a la que me dijo en persona”.

Además, el programa anunció que saldrá a la luz “la conversación inédita entre Melissa y Rodrigo el día que le fue infiel en el gimnasio”. A continuación, lo que se lee en el chat.

Melissa: Cómo está mi bb?

Rodrigo: Estoy en el gym

Melissa: Yo tbm

Rodrigo: O sea yo volviendo, ya me fui hace unos 10

Melissa: No te vi

Rodrigo: Yo tampoco

Melissa: Jajajaja

Rodrigo: Seguro porque yo terminé y estaba estirandoen la parte de elegido, del fondo, y ya me fui

Melissa: Ohhh

