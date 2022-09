El futbolista Rodrigo Cuba compartió tiernas publicaciones al lado de su novia, Alexandra Venturo, y dejó ver la que sería la pancita de embarazo de la empresaria.

A través de Instagram, el ‘Gato’ Cuba publicó un selfie con Ale Venturo con el tema ‘Canción con Yandel’, de Bad Bunny y Yandel, la cual señala: “Ella es la que está conmigo a pesar de mis desbalances psicológicos, la que está conmigo sin importar lo económico, la que se ríe de mis chistes aunque no sean cómico, la única que saca mi lado romántico, con ella me caso aunque no sea por lo católico”.

Sin embargo, la foto que sorprendió a todos fue la que publicó el domingo 4 de septiembre de 2022, en la cual se observa una pequeña pancita a Ale Venturo.

En esta publicación, se escucha de fondo el tema ‘Hace mucho tiempo’, de Arcángel: “En la costa de Noruega, una aurora boreal, fenómeno en el cielo difícil de no mirar, así es ella, maravillosamente bella, un historial de belleza como monumento en Grecia, clásica, como canal de Venecia”.

Foto: Instagram @gatocuba16

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el embarazo de Ale Venturo?

Recientemente, en el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina reveló que la empresaria ya tendría 5 meses de embarazo: “Yo había visto una prueba, no puedo decir cómo la conseguimos, cómo la logramos, pero es lo que vi; ahora, ella hace algún tiempo ya no aparece mostrándose de cuerpo entero, antes estaba haciendo TikTok todo el tiempo, ahora no”.

Asimismo, la ‘urraca’ reveló que la pareja incluso ya sabe el sexo del supuesto bebé: “Al parecer, sería papá de una mujercita, según lo que hemos logrado averiguar”.

