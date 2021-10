El futbolista Rodrigo Cuba reapareció en las redes sociales junto a su pequeña hija Mía en medio del escándalo que viene protagonizando por la presunta infidelidad de su aun esposa, Melissa Paredes.

A través de Instagram, el ‘Gato’ Cuba compartió un breve video de su hija jugando con un gato. El futbolista puso un emoji de corazón en las imágenes.

El video fue publicado la tarde del jueves 21 de octubre. Según el programa “Magaly TV La firme”, ese mismo día Melissa Paredes abandonó la casa que compartía con Rodrigo Cuba junto a su hija.

Foto: Instagram Rodrigo Cuba

Recordemos que Melissa Paredes, al realizar su descargo, contó entre lágrimas que Rodrigo Cuba no quería irse de la casa.

La actriz comentó que ella no tenía un lugar para vivir: “Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”.

