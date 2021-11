¡VOLTEA LA PÁGINA! Eso es lo que estaría haciendo el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba luego de firmar la conciliación y comenzar los trámites de su divorcio de su aún esposa Melissa Paredes, quien fue ampayada besándose con el bailarín Anthony Aranda en su camioneta.

Tras haberse realizado un renovado cambio de look, el futbolista de la UCV salió a tomar aire con sus amigos y despejar un poco la mente, así lo dejo ver en sus redes sociales.

En una foto subida en su cuenta de Instagram se ve a Rodrigo junto a los también jugadores: Rafael Guarderas, Cesar Huamantica, Adrián Ugarriza y Horacio “Ché” Benincasa.

Rodrigo Cuba renueva su look

Este viernes 12 de noviembre, el ‘Gato’ Cuba decidió renovar su aspecto y compartió parte del proceso en esta misma red social. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de muchos pues de fondo se escucha una canción que dice: “¿Dime por qué no te devolviste? Le dije a Dios: “líbrame del mal” y quedé soltero. Si fueras la vida pues me muero. Escuché un disque “yo lo recupero”. Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero”.

Una curiosa letra que parecería estar dirigida como indirecta a Melissa Paredes pues como se sabe la ex miss Perú le fue infiel a su esposo con el bailarín Anthony Aranda.

