Melissa Paredes se comunicó con Samuel Suárez para entregarle 44 pantallazos de lo que habría sido su conversación con Rodrigo Cuba antes y después del ampay emitido por Magaly Medina, entre ella y Anthony Aranda.

Y es que la modelo se habría cansado de los innumerables ataques que viene recibiendo a raíz de la aparición del futbolista en “Magaly TV, la firme”, donde aseguró que durmió con Melissa en la misma cama que Melissa hasta el mismo día del ampay con el bailarín.

Recordemos que una de las tantas conversaciones que habría mostrado hace algunos días el ‘Gato’ Cuba a los medios, y que causó gran indignación en varios cibernautas, fue cuando Melissa lo llama “Hola guapo” al jugador del Sport Boys, luego de haberse emitido el ampay.

Sin embargo, ahora la propia modelo evidenció lo que seguiría en esta conversación, donde Cuba asegura que siempre se comportó a la altura de un buen esposo.

“Yo nunca le he dado pie a nadie. Siempre me he comportado a la altura de ser tu esposo y te he dado tu lugar, como ya te lo dije, yo no quiero nada con nadie. Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo”, expresó Rodrigo.

