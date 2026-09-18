¿Quién puede resistirse a un buen ceviche? La variedad y versatilidad de nuestro plato bandera hoy se puede apreciar en pantalla grande con la película “Ceviche”, creado, producido y dirigido por el chef peruano Rodrigo Fernandini, quien ha recorrido varias ciudades para identificar a los personajes y los insumos que hacen del ceviche uno de los potajes más representativos de la gastronomía nacional. La película ya está en las salas de cine, pase usted y sírvase.

- ¿Cómo surge la idea de hacer la película “Ceviche”?

El ceviche es nuestro plato emblema, orgullo nacional y parte de nuestra identidad. Tras dos años de trabajo con mi equipo, quisimos llevarlo a la pantalla grande porque no solo se consume en la costa, sino también en los Andes y la Amazonía, impulsando el turismo y la economía.

El ceviche es protagonista de película que raya en los cines. FOTO: Difusión.

- ¿Cuál es el enfoque de la película?

Además de entretener de forma divertida y carismática, aborda información sensible, como las historias de los agricultores del camote, la pesca artesanal y los cocineros detrás del plato. Busca crear conciencia de manera objetiva, conectar con el público y mostrar la gastronomía peruana al mundo de cómo este plato tan versátil y peruano puede generar tanto impacto en nuestras vidas y en el mundo entero.

- ¿Cómo fue el proceso de financiamiento?

Comenzamos con cero financiamientos, porque si esperas a que todo esté perfecto, esperas para siempre. Tomó varios meses levantar el capital necesario para empezar a rodar y luego se sumaron algunas marcas.

- ¿Por qué escoger las ciudades de Chiclayo, Lima, Cusco y Manhattan para rodar la película?

Faltó presupuesto para ir a más ciudades. Lima representa la capital gastronómica con gran diversidad. Cusco explora los orígenes del plato en los Andes y personajes únicos, mientras que Manhattan muestra el impacto del ceviche fuera del Perú a través de mi restaurante Artesano.

Rodrigo recorrió Chiclayo, Cusco, Manhattan y Lima para las grabaciones. FOTO: Difusión.

- ¿Cuántos ceviches tuviste que comer durante la filmación?

La grabación duró casi un mes e incluyó un mes previo de investigación donde probé más de 100 ceviches para entender la narrativa del proyecto.

- ¿Cómo se trata en la película la tradición, el origen y la evolución o fusión del ceviche?

Se respeta el perfil de sabor tradicional (ácido, salado, picante) e iniciamos desde lo más básico con el ceviche de pescador en Chiclayo, mostrando la mística y la identidad de la pesca artesanal.

Rodrigo conversó con los protagonistas que hacen posible la creación de nuestro plato bandera. FOTO: DIfusión.

- La calidad visual es de nivel internacional...

No escatimamos en calidad: usamos cámaras empleadas por Netflix, iluminación profesional y realizamos la postproducción, colorización y sonido en Brasil.

- Hablando en términos gastronómicos, la producción fue una cocción lenta. ¿Qué te motivó a seguir adelante en un proyecto que tardó dos años y ahora ya está en las salas de cine?

Trabajo duro, doy lo mejor de mí y tengo fe. Los tiempos de Dios son perfectos. Mi motivación principal va más allá de mi nombre; busco generar conciencia, mostrar nuestra cultura y aportar al Perú.

- ¿Cuál fue la historia que más te impactó durante la grabación?

Cada historia de esfuerzo y trabajo de los cevicheros es única, pero todas comparten el amor por servir, hacer feliz a la gente y salir adelante en familia.

- ¿Tuviste apoyo del Estado para la película o fue inversión privada?

Fue 100 % inversión privada, aunque del Estado recibimos apoyo de difusión a través de PromPerú para mover el proyecto.

La película “Ceviche” de Rodrigo Fernandini ya está en las salas de cine del país. FOTOS: Difusión.

- Parte de tu trabajo es probar comida en tus redes sociales, ¿cómo haces para mantenerte en buena forma?

Solo voy probando de todo un poco y me mantengo activo durante el día.

- Tienes tus redes sociales, un libro, eres embajador de marcas y ahora acabas de estrenar una película, ¿qué más te falta por hacer?

Tengo varios proyectos relacionados con la gastronomía que estoy preparando a su tiempo. Amo lo que hago y quiero transmitir motivación e impacto positivo a los demás.

ALGO MÁS

La película “Ceviche” de Rodrigo Fernandini ya está en las salas de cine del país, se estrenó el 10 de septiembre.