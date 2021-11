El programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Fiorella Méndez para que dé detalles sobre su reciente comunicado contra Pedro Loli, luego de confirmarse que se separaron definitivamente.

Sin embargo, Méndez ‘choteo’ a la reportera y respondió: “cualquier cosa, háblalo con Pedro (...) cualquier cosa, háblenlo con él, que él diga lo que tenga que decir”.

Como se recuerda, la productora salió a desmentir a Pedro Loli, quien había asegurado que su separación se dio en buenos términos y que habían quedado como amigos. “Solo quiero lo mejor para mi hijo y lucharé por ello. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pese a esto, Fiorella Méndez se echó para atrás y no quiso hablar con ‘Amor y Fuego’, provocando la ira de ‘Peluchín’.

“Mi amor, ese doble discurso...hay que tener los pantalones bien puestos, seas mujer u hombre, no puede ser que primero hagas ese comunicado público y luego digas que lo hablemos con él, que no quiero meterme en nada... Esperemos que no tengamos que cambiarte el nombre de Fiorella a Cindy, la sin dignidad”, dijo indignado Rodrigo González.

Mientras que Gigi Mitre señaló: “tira la piedra y esconde la mano”.

