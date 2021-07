Rodrigo González se arrebató en la última edición de “Amor y Fuego” y disparó contra la periodista Magaly Medina, su examiga. El popular ‘Peluchín’ no se guardó nada y mandó tremendos dardos contra la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Rodrigo recordó los comentarios de la ‘Urraca’ cuando lo cuestionó por no saludar al reportero del canal digital “Tobi Teve”, quien lo grabó con su nueva pareja, un joven llamado Salvatore, en un mall de Miami. “Él quería un rato exhibir que ya está enamorado”; había dicho Magaly Medina en su programa del 22 de junio.

Esto sacó roncha en “Peluchín”, quien arremetió en la edición de hoy de su programa de Willax TV:

“Cuando estaba de viaje, (dijo) que por qué no saludé a la cámara, que por qué no dije esto. Que yo tenía que declarar y si no (quería declarar) yo tendría que haberme ido por otra puerta, otro avión. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer yo con mi vida?, que con quién salgo, con quién me ennovio. Yo no vivo pensando en qué te indigna, tú ya tienes suficiente que pensar con tu notario para preocuparte por mi cariño”.

Y allí no acabó todo. También cuestionó la amistad que alguna vez tuvo con Medina Vela.

“Hay gente que también le arde, le pica verte feliz, de repente no está feliz, qué amistad es esa, le jode el trabajo, le jode la vida personal, le jode todo a la mujer. Tú si eres mi verdadera amiga, por eso compartes mi felicidad”, dijo, dirigiéndose a Gigi Mitre.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR