La periodista Magaly Medina no se quedó callada tras el supuesto ampay que el programa “Amor y fuego” presentó sobre el futbolista André Carrillo y las ‘chicas Tulum’.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ no mencionó al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, pero afirmó que actualmente se utiliza el término “ampay” para “cualquier tontería”.

“Les he dicho que tenemos unas imágenes de Yahaira Plasencia donde está muy confianzuda con un caballero, con un chico. Ahora, nosotros por qué ponemos en duda estas imágenes, porque para decir ‘ampay Yahaira’ se necesitan cosas muy contundentes. La palabra ampay que alguna vez nació en mi programa Magaly TV y que se hizo conocida vinculada a este programa, a veces es utilizada para cualquier tontería y a mí de verdad no me gusta porque es un término que utilicé y que se utilizó como sinónimo de Magaly TV”.

“Ahora no sé, ahora es una palabra bastante distorsionada, se dice ampay a cualquier cosa con tal de vender humo, se dice ampay, se grita ampay”, agregó.

La periodista dijo sentir “pena” por el uso que se le ha dado a la palabra que se popularizó años atrás en su programa y comentó que por esa razón, no le llamó “ampay” a las imágenes de Yahaira Plasencia con un hombre en Miami.

“En este programa cuando decimos ampay, es porque realmente lo tenemos y ahora no quiero decir, por ejemplo, ‘ampay de Yahaira en Miami’, podría ser bien vendedor eso (...) Creo que Sergio George sabe más de marketing que yo y le encanta crear ciertas cuestiones alrededor de un lanzamiento musical”.

