A través de sus cuentas de Instagram, las modelos Paula Manzanal y Macarena Gastaldo negaron que hayan estado en una ‘encerrona’ con los futbolistas de la Selección Peruana de Fútbol, André Carrillo y Jefferson Farfán, como había insinuado el programa ‘Amor y Fuego’.

“Están atentando contra la vida privada, dejen de estar armando novelas”, dijo Macarena Gastaldo esta tarde. En tanto, Paula Manzanal aseguró: “yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio”.

Al respecto, Rodrigo González se pronunció sobre los indignados pronunciamientos de las chicas Tulum en redes sociales.

“Un poquito de por favor, ¿Cuánto dispararte junto? ‘atentando’, dice la vocera de las Tulum. Has dicho que estuviste en un restaurante y que has estado en ese lugar. ¡Ellos también han estado en ese lugar! ¿Acaso hemos dicho que han hecho algo juntos? ¿hemos asegurado que ustedes han estado metidos en un privadito? Las coincidencias existen, esto ha sido una tremenda coincidencia”; se defendió el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo dejó entrever que las ‘Chicas Tulum’ habrían llamado para que las ampayaran.

“Quizá ustedes quieran que esto no trascienda, pensaron que iban a pasar inadvertidas, también podría pasar como que ustedes llamaron (al programa) y pasaron la voz. Te cuento que nos llamaron al Fuegofono (...) la coincidencia la generaron los atacados futbolistas y las, ahora asombradas, chicas Tulum. No nos disparen a nosotros, porque hay que apuntar a donde hay que apuntar”, agregó el conductor de Amor y Fuego.

“Ellas están con las conciencias”, dijo Gigi Mitre.

