Rodrigo González se refirió sobre el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, quien recientemente fue visto cantando en una romántica cena.

Para el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, el esposo de Magaly Medina sería figureti y le encantaría y fascinaría la cámara, las luces, etc. “Él ante cualquier menor provocación chapa micro, le encanta, le fascina”.

Rodrigo González acotó que aunque Magaly Medina se desgasta diciendo que a su notario no le gusta las cámaras y las luces, la verdad es otra y que sí pertenece a Chollywood.

“Él tiene un disco que le dio a su entorno más cercano. A él le gusta eso, es artista, es cantante de opera, es tenor, pero sobretodo, es bien figureti, le gusta la cámara, los reflectores más que Magaly. Ella siempre dice que es su esposo, que a él eso no le gusta, que él no pertenece (a la farándula), pero cómo que no pertenece si canta con la Darcourt y con Vasco”.

Por otro lado, Rodrigo González indicó que espera que en esta oportunidad que canta con Vasco no sea señal de mal agüero y termine nuevamente con Magaly como lo hizo cuando cantó con Daniel Darcourt.

“Además va a cantar con Vasco. Pero espera, no será de mal agüero, porque cuando sacó el video con Daniela (Darcourt), después se separó con Magaly y ahora pasa lo mismo”.

