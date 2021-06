Este viernes 11 de junio, el conductor, Rodrigo González, confesó que Gian Piero Díaz es fan de su programa “Amor y Fuego” que se emite por el canal Willax TV.

Durante la última emisión del show televisión, “Peluchín” y Gigi Mitre pusieron en evidencia que Pancho Rodríguez y Facundo González no saludaron a Johanna San Miguel tras su regreso a “Esto es “Guerra”.

Y es que durante el reality los conductores hablaron sobre este polémico hecho. Sin embargo, el conductor Gian Piero evitó que su compañera dijera el nombre del programa Amor y Fuego.

Tras esto, Rodrigo González decidió responder fuerte y claro: “¿Gian Piero porque la interrumpiste a Johanna?, estoy segura que iba a decir que lo vio aquí”, indicó.

“Gian Piero no te engañes, yo sé que ves Amor y Fuego. Además me escribe y me dice los veo a ti y a Gigi. No lo disimules porque estás al aire y en América. No eres el único de América que lo hace, no estás solo”, agregó ante el asombro de su compañera.

