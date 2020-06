El conductor de “Estás en Todas”, Jaime Mandros, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Choca’, decidió responderle a Rodrigo González, quien lo comparó con Cathy Sáenz.

El también productor se puso al corriente de las declaraciones de ‘Peluchín’ y aseguró que no depende de él quien va frente a las pantallas.

“No lo vi, pero respeto lo que piensa mucha gente. Si el señor (Rodrigo) tiene esa opinión de mí, me da pena porque no me conoce. Yo seguiré trabajando porque hay gente que le gusta lo que hago, por eso me mantengo aún en televisión”, confirmó.

Del mismo modo, Mandros reveló que por el hecho de ser jefe de producción, no cae sobre sus hombros las personas que salen en los distintos programas de América Televisión.

“EEG tiene sus productores y son ellos los que deciden quiénes están. No decido quien va en un programa y menos a quien hay que sacar”, expresó.

¿Qué dijo 'Peluchín?

“Este se cree importante y no tiene recursos, ni vocabulario, para estar en televisión. Como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo; de lo contrario, seguiría igual que la ‘Chusca’, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, manifestó Rodrigo González.

